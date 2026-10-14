Ankara'da Sivaslı karateciler Yıldızlar Karate Ligi 3. Etapta 17 madalya kazandı

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Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 3. Etap Müsabakaları'na damga vuran Sivaslı sporcular, 9 altın ve 8 gümüş olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2026 sezonu 3. Etap Müsabakaları, Ankara Sincan Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. 8 il ve 43 kulüpten toplam 520 sporcunun katıldığı organizasyonda Sivaslı karateciler, sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çekti.

Turnuvaya Sivas'tan katılan 18 sporcu, zorlu karşılaşmalarda kürsüye çıkabilmek için mücadele etti. Çetin geçen müsabakaların ardından Sivaslı sporcular, 17 final karşılaşmasında mücadele ederek 9 birincilik ve 8 ikincilik elde etti. Sporcular, kazandıkları 9 altın ve 8 gümüş madalya ile Sivas'a büyük gurur yaşattı.

Elde edilen başarıların ardından değerlendirmelerde bulunan Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, sporcuların disiplinli çalışmalarının karşılığını almasının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Bu tür organizasyonların sporcuların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ökten, Türkiye Karate Federasyonu'nun resmi faaliyetlerinin yanı sıra iller arası turnuvaların da sporcular için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı