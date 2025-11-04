Ankara'da Özel Gereksinimli Bireyler Hippoterapi ile Sporcu Oluyor

ANKARA'da, Altındağ Binicilik Kulübü'nde, hippoterapi (at destekli terapi) desteği alan özel gereksinimli bireyler, sporcu olarak yetiştirilip profesyonel kulüpler seviyesinde şampiyonalara hazırlanıyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Altınköy Açıkhava Müzesi'nde açılan Altındağ Binicilik Kulübü'nde, uygulanan hippoterapi ile özel gereksinimli bireylerin sosyal ve fiziki yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlanıyor. 11 at ve 3 manejin bulunduğu kulüpte; engel atlama, at terbiyesi, engelli at terbiyesi, atlı dayanıklılık, voltij (atlı jimnastik) ve dizginleme gibi alanlarda eğitim alan sporcular, profesyonel kulüpler seviyesinde şampiyonalara hazırlanıyor.

Kulüpte görev yapan Özel Sporcu Eğitmeni Didem Şaşmaz, hippoterapi ile tedavinin kökeninin çok eskilere dayandığını söyleyerek, "Bu tedavi destek çalışmaları, bireylerin at yanında veya at üstünde bir takım kısıt ve engellerini iyileştirerek sosyal hayata dahil edilmesi anlamına geliyor. Hippoterapi aslında çocuklarımızın bilmeye, öğrenmeye ya da keşfetmeye çalıştıkları dünyanın burada küçük bir örneğini kurup, öğrendiklerini sergilemeleri için bir alan tanımaktır. Diğer alınan tüm tedavileri bütünleyen bir süreçtir. Sosyal engeli, dikkat bozukluğu olanlar, ruhunu ve bedenini tedavi etmek isteyen herkes atlarla çok etkili bir şekilde çalışılabiliyor. Buradaki mucize aslında atın yürüyüşünden kaynaklı. At yürüdüğünde sağa sola, öne arkaya ve yukarı aşağı yürür. Bu dinamik sayesinde insan, kendi başına yapabileceği hareketleri atın desteğiyle daha hızlı yapıyor. Atlar onlar için inanılmaz iyi arkadaşlar. Sessiz iletişim kullanıyorlar. Bu sessiz iletişim bireyleri çok rahatlatıyor" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ, SPECİAL OLYMPİCS'E GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'

Şaşmaz, tanıları birbirinden farklı 20 özel gereksinimli birey ile çalıştığını belirterek, "Otizm, Down Sendromu, Celebral Plasy (SP), Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD), konsantrasyon bozukluğu, görme engelliler gibi çok geniş yelpazede özel gereksinimli bireylere ders veriyoruz. Özel gereksinimli bireyler de aynı zamanda sporcu adaylarımız. Özel Sporcular Federasyonu'nun önderliğinde öğrencilerimizi 2026 yılında düzenlenecek olan 'Special Olympics'e götürmek istiyoruz ve bu anlamda çocuklarımızla çalışmalar yapıyoruz. Binicilik konusunda, federasyon bizi sertifikalandırdı. Antrenörlüğümüzü aldık ve özel sporcular antrenörü olarak çocuklarımızla çalıştık. Çocuklarımızı alıp yurt dışında da olimpiyatlara katılabileceğiz" dedi.

SERTAÇ SEVİNÇ: ÖZEL SPORCULARI DESTEKLEYEREK BAŞARI PLANLIYORUZ

Binicilik Eğitmeni Sertaç Sevinç, bedensel ve zihinsel engelli sporculara yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Sevinç, kulüp bünyesinde yetişen sporcuların çeşitli liglerde yarışmalara katıldığını söyleyerek, "Özel bireylere yönelik 'Special Olympics' dediğimiz 2026 yılında gerçekleştirilecek bir olimpiyat var. Bu olimpiyatlarda Özel Sporcular Federasyonu binicilik branşını bu dönemde bu olimpiyatlara dahil etti. Antrenör yetiştiriyor ve sporculara yönelik desteklerine devam etmekte. Burada amaç özel sporcuların binicilik branşında da, uluslararası arenada kendini göstermesi. Olimpiyatlarda; varil yarışı, western, dresaj, engel atlama gibi branşlar var. Biz de bizim kendi sporcularımıza uygun branşları seçerek, özel sporcuları destekleyerek bir başarı elde etmeyi planlıyoruz" dedi.

'ATLARLA OLAN DİYALOĞU SAYESİNDE HAYVANLARLA OLAN İLİŞKİLERİNİ DE GELİŞTİRİYOR'

Altındağ Binicilik Kulübü sporcularından Eyüp Buğra Abacı'nın babası Burak Abacı ise, "Oğlumuzun Down Sendromlu olduğunu doğduğu gün öğrendik. Kaynaştırma öğrencisi olarak uzun zamandır kendisinin gelişimi için uğraşıyoruz. Son 2-3 aydır da hippoterapi desteği almak için burada biniciliğe geliyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar, bize yardımcı oldular. Biniciliğe başladıktan sonra atlara olan sevgisini biz de keşfetmiş olduk. Gayet mutlu, mesut, korkusuzca ata binebiliyor. Diğer çocuklar onlar ata yaklaşamazken oğlum gayet mutlu bir şekilde ata biniyor. Yavaş yavaş geliştiriyor kendisini. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. Burada da sosyalleşirken, Atlarla olan diyaloğu sayesinde hayvanlarla olan ilişkilerini de geliştiriyor. Normalde kediden bile korkardı. Şimdi hayvanlara daha rahat yaklaşabiliyor. İlerde başarılı bir sporcu olmasını temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu.