Ankara'da düzenlenen Judo Türkiye Şampiyonasında Vanlı sporcular 10 madalya kazandı

Ankara'da düzenlenen Büyükler, Gençler ve Ümitler Judo Türkiye Şampiyonasında Van'ı temsil eden sporcular 10 madalya birden aldı.

Vanlı judocular, Ankara'da düzenlenen Büyükler, Gençler ve Ümitler Judo Türkiye Şampiyonasında adeta fırtına gibi esti. 43 ilden yaklaşık 650 sporcunun katıldığı şampiyonada Vanlı judocular; 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandılar. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan müsabakalarda 44 kiloda Rabia Kurşat, 52 kiloda Sümeyye Çekici, 57 kiloda Işıl Sinem Aydın ve 57 kiloda Şilan Toraman altın madalyanın sahibi olurken, 52 kiloda Sema Nur İşnas, 57 kiloda Bülent Kürşat ve 66 kiloda Bedirhan Tuğay gümüş madalya ve 48 kiloda Hatice Erkuş, 66 kiloda Uğurcan Dinler ile 73 kiloda Musa Korakoç bronz madalyanın sahibi oldu.

Birbirinden zorlu ve çekişmeli müsabakalar sonucunda kazandıkları dereceler ile büyük başarı elde eden Vanlı judocular, Türkiye Judo Federasyonu yetkilileri tarafından da tebrik ve başarı dilekleri ile Van'a döndüler.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Rakip Arslan, "Sporcularımızın Türkiye şampiyonasında 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanmaları bizleri oldukça gururlandırdı. Bizler ilimizde her geçen yıl judo sporuna ilgiyi arttırdık. Şu an itibari ile 350'ye yakın sporcumuz bulunuyor ve her geçen gün artan bu ilgi sayesinde ulusal ve uluslararası çapta katıldığımız bütün turnuvalarda başarılar kazanarak spora verdiğimiz ciddiyet ve disiplini sergiliyoruz. İlimizde judo branşına ve sporcularımıza yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yalçın Özdemir başta olmak üzere il temsilcimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise genç sporcuların büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Öncelikle bu güzel başarılara imza atarak bizlere mutluluğun en güzelini yaşatan judocularımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bundan sonra katılacakları müsabakalarda kendilerine başarılar diliyorum. Bu tür başarılar bizleri gururlandırıyor ve ilimizin ismini ön plana çıkartıyor. Sporcularımız zorlu ve birbirinden çekişmeli müsabakalar sonucunda kendi kategorilerinde kazandıkları 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldular. İnanıyoruz ki sporcularımız bundan sonra katılacakları müsabakalarda daha başarılı sonuçlar elde ederek, önceki başarılarına bir yenisini daha ekleyeceklerdir. Bilinmesi gerekir ki; hiçbir başarı tesadüf değildir. Başta sporcularımız olmak üzere, sporcularımıza büyük destek olan kıymetli ailelerimiz ile birlikte her daim sporcularımızın yanında olan judo antrenörümüzü de tebrik ediyorum" diye konuştu. - VAN