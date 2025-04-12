Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlık

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta maçın ilk yarısında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

MUÇİ KENDİSİNİ SAKATLADI

Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, kendisini sakatlandı. 24. dakikada Rafa Silva, orta alanda çok güzel döndü ve ardından Muçi'ye derin top denedi ama Arnavut yıldız topu edemedi. 24 yaşındaki futbolcu, topu kontrol etmek isterken sakatlandı ve kendisini yere bıraktı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Ernest Muçi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Muçi, karşılaşmanın 27. dakikasında yerini Joao Mario'ya bıraktı.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS