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Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlık

Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlık
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Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta sahalardan az rastlanan bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, Rafa Silva'nın pasını kontrol etmek isterken sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Muçi, yerini 27. dakikada Joao Mario'ya bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta maçın ilk yarısında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

MUÇİ KENDİSİNİ SAKATLADI

Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, kendisini sakatlandı. 24. dakikada Rafa Silva, orta alanda çok güzel döndü ve ardından Muçi'ye derin top denedi ama Arnavut yıldız topu edemedi. 24 yaşındaki futbolcu, topu kontrol etmek isterken sakatlandı ve kendisini yere bıraktı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Ernest Muçi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Muçi, karşılaşmanın 27. dakikasında yerini Joao Mario'ya bıraktı.

İşte o anlar;

Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlıkGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlıkGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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