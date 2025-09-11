Andre Onana uçaktan iner inmez Fenerbahçe maçı için mesajı verdi

Süper Lig devi Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın ardından kaleye dünyaca ünlü kaleci Andre Onana'yı transfer etti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor, Andre Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ve Kamerunlu file bekçisi ile anlaşma sağladı.

TRABZON'A GELDİ

Kamerunlu file bekçisi, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Onana, saat 16.45 sularında Trabzon'a indi.

ONANA'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Havalimanına inen Onana, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutluluğunu dile getiren Onana, "Çok mutluyum. Yeni bir projeye başlıyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. İnsanların sevgisini yanında hissediyor olmam benim için çok önemli bir duygu. Bir an önce çalışmalara başlayarak onları saha içerisinde mutlu etmek istiyorum." dedi.

''FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM''

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan deneyimli eldiven, '' Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Gelmeden önce konuştuğum kişiler oldu. Lig ve Trabzonspor hakkında güzel şeyler söylediler." ifadelerini kullandı.

SON KARAR FATİH TEKKE'NİN

29 yaşındaki file bekçisi, Fatih Tekke'nin görev vermesi durumunda hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak dev maçta forma giyebilecek.