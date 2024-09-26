Ancelotti'yi bile solladı! Arda Güler'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

İspanyol devi Real Madrid'in sponsorları arasında yer alan dünyaca ünlü otomobil markası, anlaşma gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da A takım futbolculara yeni araçlarını teslim etti. Estadio Alfredo Di Stefano'da düzenlenen etkinlikte yıldız futbolculara lüks markanın elektrikli modellerinden hediye edildi.

ARDA GÜLER'E 10 MİLYONLUK HEDİYE

Real Madrid'in sponsorluk anlaşması kapsamında milli yıldızımız Arda Güler'e hediye edilen aracın fiyatı da bir hayli yüksek. Arda'ya verilen lüks araba, Türkiye'deki yaklaşık 10.7 milyon liralık satış fiyatıyla dudak uçuklattı.

ANCELOTTI'Yİ SOLLADI

Real Madrid takımı futbolcuları kulübün sponsorluk anlaşması gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni araçlarını teslim aldı. Ünlü otomobil markası, Arda Güler de dahil olmak üzere elektrikli modellerini yıldız futbolcularla buluşturdu. Arda'ya verilen modelin teknik direktör Ancelotti'nin arabasının fiyatını sollaması dikkatlerden kaçmadı.