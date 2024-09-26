Ancelotti'yi bile solladı! Arda Güler'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı
Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in sponsorlarından olan dünyaca ünlü otomobil markası, her yıl olduğu gibi bu yıl da A takım futbolculara yeni model arabalarını teslim etti. Futbolculara elektrikli araçlar hediye edilirken Arda'ya verilen araç, Türkiye'deki 10.7 milyon liralık satış fiyatıyla dudak uçuklattı. Genç yıldızın yeni arabasının fiyatının teknik direktör Carlo Ancelotti'nin aracının fiyatını geride bırakması da dikkat çekti.
İspanyol devi Real Madrid'in sponsorları arasında yer alan dünyaca ünlü otomobil markası, anlaşma gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da A takım futbolculara yeni araçlarını teslim etti. Estadio Alfredo Di Stefano'da düzenlenen etkinlikte yıldız futbolculara lüks markanın elektrikli modellerinden hediye edildi.
ARDA GÜLER'E 10 MİLYONLUK HEDİYE
Real Madrid'in sponsorluk anlaşması kapsamında milli yıldızımız Arda Güler'e hediye edilen aracın fiyatı da bir hayli yüksek. Arda'ya verilen lüks araba, Türkiye'deki yaklaşık 10.7 milyon liralık satış fiyatıyla dudak uçuklattı.
ANCELOTTI'Yİ SOLLADI
Real Madrid takımı futbolcuları kulübün sponsorluk anlaşması gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni araçlarını teslim aldı. Ünlü otomobil markası, Arda Güler de dahil olmak üzere elektrikli modellerini yıldız futbolcularla buluşturdu. Arda'ya verilen modelin teknik direktör Ancelotti'nin arabasının fiyatını sollaması dikkatlerden kaçmadı.