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Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek

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Real Madrid ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Carlo Ancelotti, Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler aldı. İtalyan teknik adam, emekliliğinden önce burayı ciddi bir seçenek olarak görüyor. Real Madrid'in de kan değişikliğine bakarken, teknik direktörlük koltuğu için adaylar da ortaya çıkmaya başladı. Arda Güler'i bu yaz kiralık olarak takımına katmak isteyen Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso, en güçlü aday olarak göze çarpıyor.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in forması giydiği Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Bu sezon, Ancelotti'nin Madrid ekibindeki son sezonu olabilir.

ANCELOTTİ SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

İspanyol basınında çıkan habere göre; Suudi Arabistan ekipleri, İtalyan hocanın peşinde. Ancelotti ise Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri emeklilik öncesi maddi açıdan iyi bir seçenek olarak görebilir.

Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler, bu habere çok sevinecek

YERİNE XABI ALONSO'YU DÜŞÜNÜYORLAR

Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Ancelotti'nin olası ayrılığı durumunda ise eflatun-beyazlıların, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun kapısını çalabileceği belirtildi. Alonso'dan olumlu dönüş alınamaması durumunda ise Jürgen Klopp da Real Madrid için bir seçenek.

Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler, bu habere çok sevinecek

ARDA'YA FORMA ŞANSI DOĞABİLİR

Xabi Alonso, Real Madrid'de beklediği süreyi alamayan Arda Güler için de daha çok forma şansı anlamına gelebilir. Alonso, Arda'yı Bayer Leverkusen'e kiralık olarak transfer etmek istemiş ancak kulüp, milli futbolcuyu takımdan göndermeye yanaşmamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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