Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yıldızlar Futbol Grup müsabakaları tamamlandı. Organizasyona 8 farklı ilden toplam 170 sporcu katıldı.

Kızlar kategorisinde A Grubu'nda İzmir, Uşak ve Kocaeli ; B Grubu'nda ise Manisa, İstanbul Avrasya ve İstanbul Anadolu takımları mücadele etti. Grup müsabakaları sonunda A Grubu'nu İzmir birinci, Kocaeli ikinci; B Grubu'nu ise Manisa birinci, İstanbul Anadolu ikinci sırada tamamladı. Türkiye Finalleri'ne kızlarda İzmir, Manisa ve Kocaeli takımları katılmaya hak kazandı.

Erkekler kategorisinde ise A Grubu'nda Bursa, Kocaeli ve İzmir; B Grubu'nda Muğla, Manisa ve Sakarya takımları mücadele etti.

Grup karşılaşmaları sonunda A Grubu'nda Kocaeli birinci, Bursa ikinci; B Grubu'nda Sakarya birinci, Muğla ikinci oldu. Türkiye Finalleri'ne erkeklerde Kocaeli, Sakarya ve Bursa takımları katılma hakkı elde etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı