Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Türkiye Şampiyonası Adana'da Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Türkiye Şampiyonası, Adana'da 23 ilden 600 sporcunun katılımıyla başladı.

Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde sporcular ve teknik heyet geçiş yaptı.

Vali Yavuz Selim Köşger, programdaki konuşmasında, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sporculara başarı dileyen Köşger, "Bugün sadece bir turnuvanın açılışını yapmıyoruz aynı zamanda azmin, disiplinin ve dostluğun bayrağını dalgalandırıyoruz. Spor, yalnızca bir oyun değil ruhların terbiyesi, iradenin güçlenmesi ve gençliğin gelişmesidir." dedi.

Köşger, sporun, gençleri sadece bedenen değil ahlaken, ruhen ve fikren de güçlendirdiğini ifade ederek, "Sizler, bu milletin umudu, yarınlarımızın teminatısınız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek en büyük güç, sizlerin inancı, enerjisi ve başarıya olan kararlılığıdır." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da kentin spor tesisleri ve eğitimli antrenör kadrosuyla basketbolun geliştirilmesinde büyük potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, ilk müsabakanın başlama atışını yaptı.

Adana'da 23 ilden 600 sporcuyu buluşturan organizasyon, 31 Ağustos'ta final müsabakasıyla tamamlanacak.