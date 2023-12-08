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Anadolu Üniversitesi, Bulvarspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, Bulvarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sertaç Gezer yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirdi. Maç, 10 Aralık Pazar günü İstanbul'da oynanacak.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, ligin 14. haftasında Bulvarspor ile oynayacağı ilk yarının son deplasman maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Ligde İstanbul ekibi Bulvarspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Futbol Sahasındaki antrenmanda önce Teknik Direktör Sertaç Gezer, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından teknik ekip gözetiminde yapılan antrenmana futbolcular ısınma çalışmalarıyla başladı. İdmanın kalan bölümünde futbolcular pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenmanda kaleciler de antrenörü eşliğinde bir çalışma yaptı. Ligde 17 puanla averajla 7. basamakta yer alan Anadolu Üniversitesi, ilk devrenin son dış saha maçı olan Bulvarspor ile 10 Aralık Pazar günü saat 14.00'te İstanbul'da karşılaşacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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