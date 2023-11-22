Anadolu Üniversitesi, 1954 Kelkit maçının hazırlıklarına devam ediyor

TFF 3. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi, 26 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı 1954 Kelkit maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından topla pas çalışması gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi, 26 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı 1954 Kelkit maçının hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Anadolu Üniversitesi, ligin 12. haftasında 1954 Kelkit ile oynayacağı mücadeleye hazırlanıyor. Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından topla pas çalışması gerçekleştirdi. Ligde geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçen Anadolu Üniversitesi, bir haftalık aranın ardından lig mücadelesine tekrar devam edecek. Grupta 14 puanla averajla 9. sırada yer alan Eskişehir ekibi, 26 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Kelkit İlçe Stadı'nda 1954 Kelkit ile karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR