Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 29 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Anadolu Efes : Larkin 13, Weiler-Babb 2, PJ Dozier 16, Poirier 15, Ercan Osmani 12, Beaubois 7, Şehmus Hazer 10, Loyd 5, Erkan Yılmaz, Jones 6, Smits

Türk Telekom : Devoe 8, Alexander 12, Usher 14, Trifunovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 6, Berkan Durmaz 11, Ata Kahraman 2, Smith 6, Simonovic 2

1. Periyot: 20-21

Devre: 45-36

3. Periyot: 68-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Türk Telekom'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Tarihi transfer Fener'e geri dönüyor
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda

''Hayattaki en zor kararımdan biri'' diyerek duyurdu: Futbolu bıraktı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu

Gelecek sezon formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi

Lookman'a ''Güle güle'' dediler