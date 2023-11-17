Anadolu Efes, Olimpia Milano'ya mağlup oldu
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Basketbol Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 9'uncu haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya 92-76 mağlup oldu. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 5'inci yenilgisini aldı. İtalyan temsilcisi ise 3'üncü galibiyetini elde etti.
İSTANBUL, -,
SALON: Mediolanum Forum
HAKEMLER: Sreten Radovic, Uros Nikolic, Robert Vyklicky
OLIMPIA MILANO: Lo 11, Shields 18, Mirotic 14, Melli 13, Voigtmann 5, Poythress 6, Bortolani, Tonut 8, Ricci, Flaccadori, Hall 15, Hines 2
ANADOLU EFES: Larkin 13, Clyburn 18, Thompson 17, Zizic 5, Willis 8, Beaubois 5, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz, Jones 8
1'İNCİ PERİYOT: 19-18
DEVRE: 43-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-61
5 FAULLE: 35.17 Jones ( Anadolu Efes )
Basketbol Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 9'uncu haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya 92-76 mağlup oldu.
Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 5'inci yenilgisini aldı. İtalyan temsilcisi ise 3'üncü galibiyetini elde etti.