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Anadolu Efes, Olimpia Milano'ya mağlup oldu

Basketbol Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 9'uncu haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya 92-76 mağlup oldu. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 5'inci yenilgisini aldı. İtalyan temsilcisi ise 3'üncü galibiyetini elde etti.