Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay'dan kupa törenine damga vuran hareket! Spiker bile şaştı kaldı - Haberler

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, Anadolu Efes'in Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Kupa törenine ise kaptan Doğuş Balbay'ın jesti damga vurdu.

DOĞUŞ BALBAY KUPAYI DUNSTON'A VERDİ

Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını, Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti. Doğuş Balbay, jest yaparak ikinci kaptan Bryant Dunston'ı yanına çağırdı ve kupayı ona verdi. ABD'li oyuncu takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı. Anadolu Efes'in oyuncuları ve teknik heyeti, saha ortasında büyük sevinç yaşadı. Basketbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

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