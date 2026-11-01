Anadolu Ajansı Spor Kulübü, İstanbul Maratonu'nda yer aldı

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda Anadolu Ajansı Spor Kulübü'nü (AASK), 42 kilometrelik parkurda Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, 15 kilometrelik parkurda ise Anadolu Ajansı Kıdemli Muhabiri Handan Kazancı temsil etti.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda koşan Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, yarışın ardından koşuyu değerlendirdi.

AASK adına yarışa katıldığını belirten Özhan, son derece keyifli bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Kişisel derecesini geliştirdiği Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nun ardından 3 saat 30 dakika hedefiyle yarışa başladığını aktaran Özhan, parkuru 3 saat 45 dakika civarında bir süreyle tamamladığını dile getirdi.

Güzel bir mücadele olduğunu vurgulayan Özhan, "10 binlerce insan İstanbul sokaklarında, İstanbul'un güzelliklerine tanık olarak kendi dereceleriyle yarıştı. Hava şartları uygundu. Ajansımız adına, spor kulübümüz adına bu mücadelemizi verdik. İnşallah gelecek senelerde AASK olarak yer alma arzusundayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Maratonu'nun eşsiz bir tecrübe olduğunu belirten Özhan, şöyle konuştu:

"Dünyanın önde gelen maraton koşuları var. Hiçbirisi İstanbul Maratonu gibi değil. Bu, eşsiz bir deneyim. Sadece 42 kilometre için değil, 15 kilometre için değil, halk koşusuyla da bütün İstanbullular bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Yılda bir kereye mahsus olmak üzere böyle bir imkan oluşuyor. Uluslararası turizm açısından, İstanbul'un tanıtımı açısından, Türkiye'mizin tanıtımı açısından İstanbul Maratonu, önemli bir değer."

Kaynak: AA