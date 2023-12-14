Anadolu Ajansı foto muhabirleri GSYİAD yarışmasında ödül aldı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği 'Sarı-Kırmızı Kareler' yarışmasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri Erhan Sevenler ve Berk Özkan mansiyon ödülü kazandı.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (GSYİAD) bu yıl 21. kez düzenlediği "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri iki ödül aldı.

RAMS Arena'da düzenlenen ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı İstanbul Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Erhan Sevenler ve foto muhabiri Berk Özkan da törende mansiyon ödülüne layık görüldü.