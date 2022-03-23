Amiraller namağlup çeyrek finalde

TEKİRDAĞ (İHA) - Yaşar Üniversitesinin Amerikan futbol takımı Amiraller, grup aşamasını namağlup ve ligin en az sayı kaybeden ekibi olarak tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Ünilig'deki üçüncü maçında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi takımını 35-8 mağlup eden Amiraller, üç maç sonunda toplamda 104 sayı kazanırken yalnızca 8 sayı kaybetti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig C Grubunda mücadele eden ve sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi takımı, sezonunun üçüncü maçında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi takımıyla karşılaştı. Tekirdağ'da oynanan maçta Amiraller, baştan sona önde götürdüğü ilk devreyi 14-6 önde kapatırken, mücadeleden de 35-8 galip ayrıldı. Yaşar Üniversitesi takımı, Ünilig Korumalı Futbol 1. Ligi C Grubunda; Ege Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi takımları ile mücadele ederken, namağlup olarak çeyrek finale yükselmeyi aşardı. Altı grupta 26 üniversitenin katılımıyla yapılan grup müsabakalarında Amiraller, yalnızca 8 sayı kaybederek tüm takımlar arasında en az sayı yiyen ekip oldu. Bu sonuçların ardından çeyrek finale yükselen Amiraller, Süper Lig'e yükselmeyi garantilemek için rakibini beklemeye başladı.

Çeyrek final maçını bekliyorlar

Antrenörler Bora İnan ve Eren Nazlı, tecrübeli ve yeni oyuncuların karması olan takımlarının iyi bir uyum yakalayıp her maçta da büyük mücadele örneği gösterdiğini belirterek, tüm maçları kazanıp namağlup olarak üst tura yükselmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. İnan ve Nazlı, önümüzdeki ay oynanacak çeyrek final maçı sonunda galip gelerek Süper Lig'e yükselmek istediklerini belirtti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor