Amerikan Futbol Yıldızı Travis Kelce ve Taylor Swift'in Aşkı

İster Amerikan futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak tanıyın, ister pop süperstarı Taylor Swift ile nişanlanan adam olarak, Travis Kelce'in adı şu anda her yerde.

Kendisini daha önce duymayanlar için, Travis Kelce hakkında bilinmesi gereken beş şeyi derledik.

Taylow Swift ile nişanlandı

"Tayvis", "Traylor", "Swelce" ya da belki "TNT" kısaltmalarını daha önce duydunuz mu?

Sosyal medya, ilişkiniz için ortak bir takma ad bulduğunda gerçek bir yıldız olduğunuzu bilirsiniz.

Tay-Tay ve Travis Eylül 2023'ten beri birlikteler.

Travis sık sık konserlerinde ona tezahürat yaparken görülüyor, ancak geçen yıl Eras turunda sahnede de ona katıldı.

Taylor da erkek arkadaşını sık sık stadyumlarda destekledi.

Geçen yıl ABD'nin en büyük spor müsabakası olan Super Bowl'daki maçını izlemek için Las Vegas'a uçtu.

Amerikan futbolcusu

Travis Kelce, ABD Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) Kansas City Chiefs için oynuyor.

Takımının dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl'u üç kez kazanmasına yardımcı oldu.

Kelce, topu ileri taşıyıp gol atmaya çalışan hücum oyuncularından biri ve iç açık pozisyonunda oynuyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, tüm bu sportif başarı iyi maaş aldığı anlamına geliyor.

Geçen yıl Nisan ayında Travis, yıllık ortalama 17 milyon dolar maaş değerinde bir sözleşme uzatması imzaladı.

Kişisel servetinin 70 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Kardeşi de ünlü

Kelce ailesindeki tek ünlü spor yıldızı Travis değil.

Geçen yıl emekli olmasına rağmen Amerikan futbolunun tanınmış yıldızlarından biri olan Jason adında bir ağabeyi var.

Tıpkı Travis gibi Jason da bir Super Bowl kazandı.

Aslında her ikisi de Super Bowl 57'de karşı takımlarda oynuyorlardı ve etkinlikte birbirlerine karşı oynayan ilk kardeşler oldular.

Her ne kadar ikisi de hücum oyuncusu olduğu için kardeşler hiçbir zaman aynı anda sahada olmasalar da kazanan Travis'in takımı oldu.

2022 yılında, Cleveland, Ohio'da büyüdükleri banliyö olan Cleveland Heights'tan esinlenerek New Heights adını verdikleri bir podcast ile yeni bir girişime başladılar.

Taylor programda verdiği bir röportajda 12. albümü The Life of a Showgirl'ün bu yıl 3 Ekim'de yayınlanacağını duyurdu.

Köpek babası

Travis Kelce dört ayaklı arkadaşlarının fotoğraflarını internette paylaşmayı seviyor.

İki köpeği var; Chauncey bir Pomsky ve Rambo bir Goldendoodle.

Travis Kelce #87

Saha içinde rakip olsalar da saha dışında Travis ve Jason kardeşler arasında husumet yok.

Aslında Travis'in forma numarası kardeşine bir övgüdür.

Chiefs'teki kariyerinin tamamında 87 numarayı giyen Jason'ın doğduğu yıl.

NFL ile yaptığı bir röportajda Travis şunları söyledi: "Eğer bir Kelce mirası varsa, iki kardeşin NFL'e girmesi, her şey 1987'de başladı çünkü bu büyük adam 1987'de doğdu."

Gerçi her şey her zaman bu kadar yumuşak değildi.

Travis, büyürken ağabeyinin bir keresinde onu oturma odasında havaya kaldırıp ahşap zemine nasıl çarptığını hatırlıyor.

Çarpma o kadar şiddetliydi ki ahşap zemin delinmişti.

Hemen yakalanmamak için deliği kanepeleriyle kapattılar.

Büyürken en çok kavgayı kimin kazandığı da kendilerine sık sık soruluyor

"Jason biri hariç her dövüşü kazandı - ve o da sonuncusuydu!" diyor Travis, "Ondan sonra benimle dövüşmeyi bıraktı."