Amedspor soyunma odasından paylaşım yaptı: Görevlilerin saldırısına uğradık

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor'un sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta çıkan olaylar ülke gündemine damga vurdu. Amedspor Kulübü, soyunma odasından yaptığı paylaşımda görevli personellerin futbolculara saldırdığını bildirdi.

Bursa spor ile Amed spor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Olayların damga vurduğu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Amed spor, maçın ardından soyunma odasında görevlilerin saldırısına uğradıklarını bildirdi.

"GÜVENLİK AMİRİ SALDIRDI"

Amed spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından görsellerle birlikte yapılan açıklamada, "Maç sonunda soyunma odası koridorlarında Bursa spor Özel Güvenlik Amiri, kulüp personelleri ve emniyet görevlileri tarafından futbolcularımıza fiziksel saldırı gerçekleşti. Saldırı anlarından kayıt alınabililen görüntüler böyle" ifadeleri yer aldı.

OTEL ÖNÜNDEKİ HAVAİ FİŞEKLERLE OLAY BAŞLADI

Karşılaşmada çıkan olayların fitili önceki geceden ateşlendi. Amed spor'un kaltığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atıldı, Mehter Marşı çalındı. Otel önünde havai fişek de patlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

ZEMİNE MADDE YAĞDI

Maç öncesi başlayan olaylar ilk düdüğün çalmasıyla birlikte saha içine de yansıdı. Bursaspor tribünlerinden sahaya maç boyu yabancı madde atılırken, bir süre sonra zemin neredeyse görünmeyecek hale geldi. Hakemlerin mücadeleyi tatil etmeyip, oynatması ise tepki çekti.