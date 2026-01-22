Haberler

Amedspor'a bir kötü haber daha

Güncelleme:
TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Amedspor'a kötü haber geldi. Sivas İl Güvenlik Kurulu, Sivasspor-Amedsppor maçı öncesinde konuk ekibe deplasman yasağı getirdi. Amedspor, Erzurum FK maçında da aynı gerekçeyle taraftarlarından mahrum kalmıştı.

AMEDSPOR'A DEPLASMAN YASAĞI

Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Amedspor taraftarlarının tepkisini çeken karar duyuruldu. Sivas İl Güvenlik Kurulu, Sivasspor maçı öncesinde Amedspor'a deplasman yasağı getirdi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakaya Amedspor taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.

YASAĞIN GEREKÇESİ GÜVENLİK

Kurulun yaptığı açıklamada, kamu düzeninin korunması ve olası gerginliklerin önüne geçilmesi amacıyla misafir takım taraftarlarına tribün yasağı getirildiği belirtildi. Karar uyarınca, Amedspor forması, atkısı veya flamasıyla stadyum çevresine gelen taraftarların bölgeye girişine izin verilmeyecek.

ERZURUM FK MAÇINA DA TARAFTARLAR ALINMAMIŞTI

Amedspor'un geçen hafta Erzurum'da oynadığı Erzurum FK maçı da taraftarlarına aynı gerekçelerle yasaklanmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

TFF 1. Lig 22. hafta maçında Sivasspor ile Amedspor, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

