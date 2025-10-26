Haberler

Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor'un Golsüz Beraberliği

Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor'un Golsüz Beraberliği
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor ile sahasında golsüz berabere kaldı. Maç sonrası teknik direktörler, mücadele ve taraftara galibiyet verememenin üzüntüsünü dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler- İstanbulspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstabulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, keyifli bir maç olduğunu belirterek, "Amedspor'a izin verseydik, bize problem çıkaracaklarını biliyorduk. Biz onlara karşı direnç gösterme yolunu iyi yaptık. Hücum hattında iyi olsaydık skor da bulabilirdik. İkinci yarı geçiş oyununa döndü. Oyuncuların mücadelesinden dolayı mutluyum. Biz keyif aldık, maçın hakkı beraberlikti. Kayıp olarak değil, kazanç olarak düşünüyoruz. Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum. İki tarafa da hatta lehine aleyhine karar vermiş olabilir. Bildiğim kadarı ile 20 bin kişilik ortalaması var Amedspor'un. Bütçesi, ekonomisi ile halk, şehir, Süper Lig'de olmayı hak ediyor" dedi.

"Taraftarımıza galibiyet armağan edemedik, üzgünüz"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise taraftara teşekkür ederek, "Taraftarlarımıza galibiyet armağan edemedik, üzgünüz. İlk yarı bir tane ciddi pozisyon verdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. İlk yarı maçı kopartabilirdik. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarının başından sonuna kadar her şeyi denedik. Kalemize gelemediler. İnanılmaz goller kaçırdık üzgünüz. Beni sevindiren taraf futbolcuların iyi mücadele etmesi, istemesi. İptal edilen golümüz var. Pozisyonu göremedik. İnşallah hakemlerin kararı doğrudur. Üzgünüz, bence galip gelebileceğimiz maçı bir puanla bitirdik" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
