Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Van Spor FK maçının ardından

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 27'nci haftasında sahasında konuk ettiği İmaj Altyapı Van Spor FK'yı 1-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler'in golünü 90+4'te Afenna-Gyan attı. Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, 3'üncü sıradaki yerini korudu. Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

BAKKAL: ARTIK HER MAÇA FİNAL MAÇI GİBİ ÇIKACAĞIZ

Bundan sonra her maça final maçı gibi çıkacaklarını ifade eden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "2 haftadır berabere giden bir takım ve iyi oyundan sonra kazandığımız bir maç. Oyunun istatistiklerine baktığınız zaman yüzde 62 top bizde, yüzde 38 rakipte. 2 ceza sahasında topla buluşma yüzde 27 bizim, 5 rakibin. Yani şu var, oyunun başından itibaren üstün oynayan biz olduk. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben burayı şampiyon yapan bir hoca olarak söyledim, hakikaten büyük emek veriyorlar. Artık şöyle bir karar aldık, her maça final maçı gibi çıkacağız. Şampiyon olduğumuz sene de öyleydik biz. O iki haftalık Sakarya ve Serikspor beraberliğinden sonra 4 gün içinde ayağa kalktık. Hakikaten geldiğim gün de söyledim. Kaldığımız yerden devam ederiz, beraber tekrar şampiyonluğumuza inşallah" dedi

KORKMAZ: BU TAKIM SAVUNMASININ HAKKI OLAN EN AZINDAN 1 PUANDI

İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz günden beri en iyi yaptığımız maçtı. Yani rakibin bu kadar baskın oynayacağını tahmin ederek hazırlanmıştık. Diagne'nin fiziksel ve taktiksel üstünlüğünü her maç 3'üncü bölgede yaptıklarını çok iyi analiz ederek, özellikle savunma döngüsünü, öndeki bloğu, yandan gelecek, sağdan soldan gelecek ortalarda nasıl savunmamız gerektiğini çok iyi çalıştık, çok iyi de uyguladık. Bugün en çok üzüldüğüm konu bu takım savunmasının hakkı olan en azından 1 puandı. Sonrasında maçın 10-15 dakikalık kısmında artık biraz panik halinde oynamaya başladık. Fiziksel olarak da bir yorgunluk gördük takım arkadaşlarımızda. Çünkü 3 maçlık çok yoğun bir maç trafiğinden çıktık. Geçen hafta oynadığımız hafta içi, hafta sonu maçları gerçekten fiziksel olarak bizi yoran maçlardı. 90+5'te futbolun içinde bunlar var. Daha 2 hafta evvel bu şekilde sevinmiştik. Bu hafta bu şekilde üzüldük" diye konuştu.

