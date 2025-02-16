Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü'nden Hakem Eleştirisi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sevindirici tarafı, 9 kişi kaldıktan sonra yine de 1 puan aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25.haftasında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, 9 kişi kaldıkları zorlu mücadeleden 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Hakemin verdiği kırmızı kartların doğru olduğunu söyleyen Çetin, "Öncelikle zor bir maç oldu. Aslında kendimiz zor bir maç oluşturduk. Kırmızı kart doğru. Bunu söylüyoruz, bize verilse de doğruları söylemek zorundayız ama bize 3 hafta üst üste verilmedi. Hakem bugün kırmızı kartta haklı. Adaletli bir maç yönetirlerse biz mutlu oluruz. Bize de yapıldığı zaman kart verirlerse seviniriz" diye konuştu.

"Kırmızı kartlardan sonra maalesef yaslanmak zorunda kaldık"

Kırmızı kartlardan sonra defansa çekilmek zorunda kaldıklarını söyleyen Servet Çetin, "Onun dışında maç toplantısında oyuncu arkadaşlarıma özellikle bildirdim, kırmızı kart görmeyelim diye. Ona rağmen iki kırmızı kart gördük, 9 kişi kaldık. Yani 10 kişi değil, 9 kişi kaldık. Israrla maç toplantısında söylememize rağmen oyuncu arkadaşlarımız buna dikkat etmeleri gerekiyordu. Sevindirici tarafı 9 kişi kaldıktan sonra yine de 1 puan aldık ama aslında biz galip gelmek istiyorduk. İlk yarıda bence ürkek bir oyun sergiledik. İkinci yarı biraz daha önde baskı yapmaya çalıştık. Biraz rakibin oyun kurmasını engellemeye çalıştık. Rakip oyun kuramadı, stoperleri paslaşıp kaleciye verip uzun oynuyorlardı ve ikinci topu kapıyorlardı. Biz de devre arasında buna önlem aldık. Kaleciye baskı yapıp sonrasında biraz dengeledik, koşuşturmaya başladık. Biraz daha öz güvenli olsaydık gol de bulabilirdik. Kırmızı kartlardan sonra maalesef yaslanmak zorunda kaldık. Oyuncu arkadaşlarım mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum ama kırmızı kart görmemeliydik. Biraz daha dikkatli olmalıydık, uyarılarımızı dikkate almamız gerekirdi. Bu bize sıkıntı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"Bize biraz art niyetli davranıldığını düşünüyorum"

Takımına karşı art niyet olduğunu vurgulayan Servet Çetin, "Hakemlerden dolayı diyorum çünkü bize yapıldığı zaman verilmiyor ama biz rakibe yaptığımızda kartı da söylüyorum. Hakemin bugün yaptığı kırmızı kart doğru ama bize yapıldığı zaman neden verilmiyor? O yüzden işin açıkçası hakemler hakkında şunu söylüyorum. Burada bahane bulmak için söylemiyorum. Her konuşmamda bunu söylüyorum ama bize biraz art niyetli davranıldığını düşünüyorum. Çünkü neden bize yapıldığı zaman verilmiyor? Bugün kırmızı kart doğru ama bize de verilmesi lazım. Sadece kaygım bu. Biz yaptığımız zaman es geçmezler, VAR yakalar, herkes yakalar ama bize yapıldığı zaman VAR bozuluyor. İşte farklı şeyler oluyor. Bir şekilde bizim kartlarımız veriliyor mu? Penaltımız veriliyor mu? Bize yapıldığı zaman VAR'da sağlanan her şey sağlanmıyor. En büyük sıkıntımız bu" diye konuştu. - BOLU