Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Çetin, Şanlıurfaspor Maçında Yaşanan Saldırıyı Kınadı

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İçeri girerken bir personelimizin maalesef burnu kırıldı. Maalesef bir de saldırıya uğradık. Biz komşu takımız. Onlar bizim oraya geldiklerinde gayet güzel ağırladık, öyle de gönderdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Servet Çetin açıklamalarda bulundu. Çetin, "Beceri anlamında sıkıntımız var, maalesef golleri atamıyoruz. Sezon sonuna kadar da böyle gidecek. Hiçbir zaman rahat bir maç izleyemedik. Normalde maçı başından kopartıp çok farklı bir şekilde ilk yarıda içeri girebilirdik. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İstediğim her şeyi yaptılar. Özellikle rakibi analiz ettik. Rakip ikinci bölgede karşılayacak, geçiş kovalayacak ve bize karşı duran toplardan etkili olacaktı. Bu savunma anlayışlarını özellikle altı bağlantılarımızla, sabırla pas yaparak ufak da olsa kıra kıra ceza sahalarına geldik ve etkili olduk. Oyuncu arkadaşlarım çalıştığımız her şeyi yaptılar. Bir tek eksik bıraktık, onun dışında oyun anlamında, topa sahip olma anlamında üstün taraf bizdik ve şunu da söyleyeyim, deplasmanda oynuyoruz, taraftar yasağımız geldi, taraftarımız içeri alınmadı. İçeri girerken bir personelimizin maalesef burnu kırıldı. Maalesef bir de saldırıya uğradık. Biz komşu takımız. Onlar bizim oraya geldiklerinde gayet güzel ağırladık, öyle de gönderdik. Stadımıza hasar da verdiler ama ona rağmen biz hiçbir tepkide bulunmadık ama bu gün maalesef karşılaştığımız olay bizi çok üzdü. Sonuçta komşu şehirleriz, bunlara hiç gerek yok. Urfa takımına bundan sonra başarılar diliyorum ama dediğim gibi zor bir maç olmasına rağmen çok güzel bir maç oynadık. Bunu da kimse göz ardı etmesin, özellikle bizim kötülüğümüzü isteyen içimizdeki hainler" diye konuştu. - ŞANLIURFA