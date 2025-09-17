Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor Maçında Kazanmak İçin Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ligde oynayacakları Sakaryaspor maçıyla ilgili, " Sakarya'da kazanmak adına ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarının bir bölümünü basına açık sürdürdü. Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idmanda futbolcular, şut ve pas çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.

Altıparmak, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 haftalık bir periyodun bittiğini söyledi. Milli takım arası, ilk iki maçtan sonraki özellikle son haftalardaki galibiyet serilerinin devam etmesinin çok önemli olduğunu belirten Altıparmak, iyi takımlara karşı oynamaya başladıklarını ifade etti.

Altıparmak, rakiplerin artık yavaş yavaş oturmaya başladığını kaydederek, "Bizim takımımızda da yavaş yavaş artık antrenman eksikliği olan, sonradan katılan çünkü çok fazla sayıda sonradan katılan oyuncumuz oldu. Onların da katılımıyla artık ligimiz yavaş yavaş başlıyor diyebiliriz. Özellikle bu hafta milli takım arası ve bir dahaki milli takım arasına kadarki süre ve ondan sonra artık bütün takımlar oturmuş olacak. Herkes kadrosunu belirledi, transferlerini yaptı ve lig artık yavaş yavaş başladı diyebiliriz" diye konuştu.

"Çok zevkli bir maç olacak"

"Şu anda bulunduğumuz yer itibarıyla istediğimiz yere yaklaştık. Onun kıyısındayız" diyen Altıparmak, "Bundan sonraki süreçte de alacağımız puanlarla inşallah hem üst tarafı yakalayacağız. ve inşallah sezon sonuna kadar da bunu götürüp hedefimiz olan şampiyonluğu yakalamak, amacımız bu. Sakaryaspor takımı iyi. Gerçekten çok önemli oyuncuları var. Ama o veya bu sebepten bir türlü toparlayıp lige başlayamadılar ama her zaman çok tehlikeli bir takım. Tabii bizle olan maçta taraftarı da komple gelecek. Stadı dolduracaklarını düşünüyorum. Çok zevkli bir maç olacak. Ama bizim bir amacımız var. İçeride veya dışarıda hiç fark etmeden gittiğimiz her yerde kazanmak. Sakarya'da bunun için gideceğiz. Kazanmak adına ne gerekiyorsa onu yapacağız" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR