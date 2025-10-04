Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü'ne 4-1 Yenerek Şampiyonluk Hedefini Vurguladı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik sorumlu Sertaç Küçükbayrak, "Amed Sportif Faaliyetler bu ligin üstünde bir takım, inşallah sezon sonunda şampiyonluğu göğüsler." dedi.

Küçükbayrak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun neredeyse tamamında iyi pas yapan, organize olan ve sahaya çok iyi yayılan bir takım görüntüsü verdiklerini söyledi.

Çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını, bunu sahaya yansıtacaklarını belirten Küçükbayrak, şunları kaydetti:

"Bu maç için Amed Sportif Faaliyetler'e destek olduk, her zaman destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu futbolu bundan sonra da devam ettirirler. Amed Sportif Faaliyetler bu ligin üstünde bir takım, inşallah sezon sonunda şampiyonluğu göğüsler."

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay ise maça kötü başladıklarını, 2 penaltının ardından da oyundan düştüklerini dile getirdi.

Sonrasında toparlanmanın zor olduğunu aktaran Ağçay, şöyle konuştu:

"Üzücü bir skor aldık ama ikinci yarı biraz oyunun içine girince neler yapabileceğimizi gördük. Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacak. Milli arada kendimize gelecek şekilde her şeyimizi ona göre yapacağız. İki deplasmandır bireysel hatalardan ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz ama bunun da üstesinden gelecek projeyi yapmamız lazım. Yenildik, üzgünüz ama inşallah milli aradan sonra oynayacağımız Sivasspor maçında telafi edeceğiz."