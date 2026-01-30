Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Oleksandr Syrota ve Zdravko Dimitrov'u kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kiralarken, Bodrum FK'dan sol kanat oyuncusu Zdravko Dimitrov'u da kadrosuna kattı. Bu transferlerle birlikte yeşil-kırmızılılar, Trandyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu.

Amed Sportif Faaliyetler, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralarken, sol kanat oyuncusu Zdravko Dimitrov'u da Bodrum FK'dan kadrosuna kattı.

Trandyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, ikinci transfer döneminde savunma ve hücum hattını güçlendirdi. Yeşil-kırmızılılar, iki transferi aynı anda duyurarak kadro planlamasında önemli bir adım attı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, stoper mevkisinde oynayan Oleksandr Syrota'yı, Dinamo Kiev'den satın alma opsiyonu bulunacak şekilde sezon sonuna kadar kiralamıştır. Ayrıca, sol kanat oyuncusu Zdravko Dimitrov da Bodrum FK'dan kesin transfer edilmiştir. Oyuncu ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşma kapsamında kulübümüzün sözleşmeyi 1 sezon süreyle tek taraflı uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Oleksandr Syrota'ya ve Zdravko Dimitrov'a, Amed Sportif Faaliyetler forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, her iki transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

