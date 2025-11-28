Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u 2-1 Yenerek Puanını 29'a Çıkardı

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Sabri Öğe, Arif Dilmeç, Levent Balcı

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Kahraman Demirtaş, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Poko, Emrah Başsan, (Dk. 66 Fernando) Dia Saba, (Dk.66 Çekdar Orhan) Traore, Moreno,(Dk. 90+1Sinan Kurt) Diagne

ESENLER EROKSPOR: Enes Ali Oral, Onur Ulaş, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Tugay Kacar,(Dk. 80 Jack) Recep Niyaz, (Dk. Alper Karaman), Mikail Okyar, Berat Luş,(Dk. 74 Altar Han Hidayetoğlu) Kayode,(Dk. 79 Harun Genç) Catakovic (Dk. 46 Faye)

GOLLER: Dk.78 Poko Dk. 87 Diagne (P) (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 39 Mikail Okyar ( Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Dk. 53 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 73 Mehmet Yeşil Dk. 84 Fernando Dk. 9ü +1 Erce Kardeşler (AMED SPORTİF FAALİYETLER) Dk. 81 Mikail Okyar Dk.85 Cavare (ESENLER EROKSPOR)

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2 -1 yendi.

Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı.

Karşılaşmada, 10 yıl önce tarihi Dört Ayaklı Minare önünde, basın açıklaması yaptığı sırada polis ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin fotoğrafı 'Toplumsal barışla seni yaşatacağız' yazılı kareografi ile yansıtıldı. Ayrıca, Elçi'nin 10 yıl önceki son konuşması da dinletildi.