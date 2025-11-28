Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor maçının ardından

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik direktörler Sinan Kaloğlu ile Osman Özköylü, açıklamalarda bulundu.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, ligin 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u Poko ve M. Diagne'nin golleriyle 2-1 yenerek puanını 29'a çıkardı. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ile Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü açıklamalarda bulundu.

SİNAN KALOĞLU: ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIM REAKSİYON VERİR

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle her iki takım oyuncularını, teknik ekibi tebrik ediyorum. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Oyunun başından sonuna kadar baktığımızda mutlak hakimi bizdik zaten. Rakibimiz bu ligin iyi takımlarından, bu ligin hızlı çıkan takımlarından, iyi bir geçiş yapan, kontra atakları çok iyi yapan, hızlı oyunculara sahip olan bir takım. 1-0 mağlup olarak ilk yarıyı kapattık. Devre arasında takımın ilk yarıdaki göstermiş olduğu o tempo, istek, arzu maçı sadece bize değil, hem ekranların başında olan seyircilerimize hem stattaki taraftarlarımıza gösterdi. Sezon başından beri skor olarak geriye düşen Amedspor, saha içinde demoralize oluyordu. Bu da kötü bir durumdu. Bunu geçen hafta da Boluspor karşılaşmasında da yaşamıştık. ve bunu hafta içi çok konuştuk oyuncularımızla. Şampiyonluğa oynayan takım reaksiyon verir. Son dakika olsa bile maçı çevirir. Rakip kim olursa olsun bir önemi yok dedik ve öyle de oldu. Biz ilk yarının devre arasına kadar sonuna kadar bütün maçlarda galibiyete talibiz. Bütün maçları almak için çıkacağız. Tabii ki bazı kayıplar olacak, kötü oyunlar olacak. Ama sürecin içinden daha ziyade sürecin sonunda önemli olan üst lige çıkmak, şampiyon olmak. O yüzden daha çok birlikteliğe, tüm camia olarak daha çok birlikteliğe, daha çok bir fedakarlığa ve sabra ihtiyacımız var" dedi.

OSMAN ÖZKÖYLÜ: KİMSE EMEĞİMİZİ ÇALMASIN, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise maçın hakemine tepki göstererek, "Amedspor'u tebrik ediyorum kazandıkları için. Maçın geneline baktığımız zaman, doğal olarak ev sahibi takım olarak daha oynayan, hakim olan, hükmeden, daha fazla pozisyon bulan ve daha çok pozisyon kaçıran taraf Amedspor'du. İlk yarı 3-4 tane çok net pozisyon vardı. Gol yiyebilirdik, rakip kaçırdı, biz kurtardık, kalecimiz kurtardı. Çok genç bir kaleciyle oynuyoruz. Henüz daha 18 yaşında ikinci profesyonel maçını oynuyor ama ona rağmen 2 haftadır gerçekten çok hayranlıkla izlediğimiz performansları ortaya koyuyor. Bireysel bir hatayla, çok basit bir hatayla ceza sahası üzerinde ayağımızdaki topu geriye dönerek kaptırdığı bir top topla oyuncumuzun maalesef yediğimiz ilk gol, bizim de direncimizi ister istemez kırıyor, rakibin direncini arttırıyor. Onların heyecanını, motivasyonunu, kazanma arzusunu, enerjisini daha da yükseltiyor. Zaten atmosfer tamamen bizim aleyhimize, onların lehine. Olay tamamen onların istediği gibi bir hale döndü. Maalesef ikinci golde yine ayağımızdaki topu kaptırdık. Gelen top, yapılan orta, çok basit bir penaltı. Yani ben olaya duygusal bakarım. İzledim penaltıyı, çok ufak bir elle dokunuşu var. Ümit Hoca çıktı, çaldı. Söyleyecek bir şeyim yok. Tamam, bunlar şehir takımı, il takımı, bunların da evet hedefleri var, şampiyonluğa oynuyor ama bizim de hedefimiz var. Biz de Süper Lig'e çıkmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

'ATMOSFERDEN, RAKİPTEN, BASKIDAN ETKİLENEREK KOMİK KARARLAR VEREREK BİZİ DE KÜÇÜMSEMESİNLER'

Buraya geldiklerinde ligin ikincisi olduklarını belirten Özköylü, şöyle konuştu:

"Amedspor bizden belki beş kat daha fazla para harcamış ama biz onlardan öndeydik. Burada biz de bir mücadele veriyoruz. Lütfen herkesin hakkını herkese versinler. Burada bu kadar basit o kadar kolay, atmosferden, rakipten, baskıdan etkilenerek böyle komik kararlar vererek bizi de küçümsemesinler. Biz şehir takımı değiliz. Biz küçük bir semt takımıyız. Bizi toplasanız 100 tane taraftarımız var. Ama biz burada küçücük futbolcusu, teknik ekibi yöneticisi, başkanı hepsi yürekli bir mücadele veriyoruz. ve buna rağmen aslanlar gibi mücadele vermeye çalışıyoruz. Evet eksik yaptık mı yaptık. Kendi hatamızdan gol yedik mi yedik. Ama maçı 4 buçuk dakikada bitirdi. 5 dakika uzatma verdi. Biz kronometreye bastık. Maçı bitirdiğinde 4,5 dakikada bitti maç. 4.32'de. Kendini kurtarma çabası olursa, beni burada yakarsa, benim emeğimi yakarsa kardeşim kusura bakma. Ben hakkımı helal etmiyorum o zaman. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar emeğe, bu kadar çabaya, bu kadar gayrete, bu kadar yatırıma bizim yaptıklarımıza da yazık. Yoksa Amedspor iyi takım, bu ligin en favori takımı. Bu kadar kaliteli, bu kadar üst düzey oyuncunun bir olduğu takımın bizi yenmesi normaldir. Ama buna ne olur hakem desteğiyle olmasın. İnşallah önümüzdeki maçlar biraz daha biz kendi adımıza düzeltmemiz gereken şeyleri mutlaka düzeltmeliyiz. Eksiğimizi, hatamızı düzeltmeliyiz. Bunu hoca olarak ben, futbolcu olarak futbolcu bakacak. Ama lütfen sahadaki yönetimler, insanlar buradaki bizim hakkımızı gasp etmesinler."