Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 7 Adana Demirspor: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, ev sahibi olduğu Diyarbakır'da Adana Demirspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Mbaye Diagne, Sinan Kurt, Florent Hasani, Çekdar Orhan ve Tarkan Serbest'ten geldi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kurtuluş Aslan

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulsamed Damlu, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar (Enes Yılmaz dk. 87), Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş (Oleksandr Syrota dk. 46), Sinan Kurt, Andre Poko, Daniel Moreno (Zdravko Dimitrov dk. 61), Florent Hasani (Çekdar Orhan dk. 61), Dia Saba (Afena Gyan dk. 61), Mbaye Diagne

Yedekler: Yakup Girişen, Emrah Başsan, Mehmet Yeşil, Yunus Tarhan, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Adana Demirspor: Murat Eser, Aykut Sarıkaya (Eymen Namlı dk. 64), Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Diyar Zengin (Kayra Deniz Özbay dk. 57), Osman Kaynak, Kürşat Türkeş Küçük (Seyfi Efe Irga dk. 73), Enes Demirtaş (Mert Baş, dk. 73), Toprak Bayar, Gökdeniz Tunç, Ahmet Yılmaz

Yedekler: Ata Gül, Eren Fidan, Arda Özkanbaş, Muhammed Enes Gül, Muhammed Yasin Erdoğan, Yunus Kaan Gündoğdu

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Goller: Mbaye Diagne (dk. 22 ve 52), Sinan Kurt (dk. 43), Florent Hasani (dk. 45+1 ve 59), Çekdar Orhan (dk. 76), Tarkan Serbest (dk. 87) (Amed Sportif Faaliyetler) - DİYARBAKIR

