Amed Sportif Faaliyetler 4-1 ile Galip Geldi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Mbaye Diagne, Aytaç Kara ve Sabi'a'nın golleri dikkat çekti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Azem Zorlu, Onur Gülter

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil (Dk. 85 Kouyate), Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 82 Oktay Aydın), Aytaç Kara, Sabi'a (Dk. 85 Çekdar Orhan), Adama Traore (Dk. 82 Afena-Gyan), Mosquera (Dk. 75 Emrah Başsan), Diagne

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Ali Dere, Erkam Develi, İshak Karaoğul (Dk. 46 Hüseyin Bulut), Roshi (Dk. 54 Fernandes), Ezeh, Alper Potuk (Dk. 46 Halil Can Ayan), Diouf (Dk. 67 Ali Akman)

Goller: Dk. 7 ve 15 Mbaye Diagne, Dk. 29 Aytaç Kara (Penaltıdan), Dk. 54 Sabi'a (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Halil Can Ayan ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mehmet Erdoğan, Dk. 27 Alper Potuk ve Oğuzcan Çalışkan, Dk. 33 Erkam Develi, Dk. 65 Fernandes ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Mehmet Yeşil ve Sabi'a (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yendi.

Öte yandan, saha aydınlatmasında meydana gelen problemden dolayı karşılaşma 15 dakika geç başladı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Spor
