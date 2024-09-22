Üye Girişi
Haberler

Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zemin Sorunlarına Dikkat Çekti

Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zemin Sorunlarına Dikkat Çekti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed SK, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal, maç sonrası yaptığı açıklamada, sahanın zemininden şikayet ederek futbol oynamak için uygun bir ortam olmadığını ifade etti. Yanal, daha iyi bir futbol oynamak için kalıcı çözümler beklediklerini söyledi.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, - 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Amed Sk, evinde Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Boluspor ile sahasında yediği son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında sahanın zemininden şikayet etti. Yanal, yaptığı açıklamada, "Bugünkü maça iki açıdan bakmak istiyorum. Birincisi oyun. Oyun oynamak için uygun şartları ve koşulları oluşturmak adına çok zorlandığımız bir gündü. Oyuncuların coşkusuna, arzusuna ya da kazanma arzuları için söylenecek eleştiri bulamıyorum. Kendi yeteneklerine uygun kendi oyun tarzlarına uygun bir oyunu oynamak konusunda sıkıntı yaşadılar. Çünkü biz futbol oynamaya uygun bir takım oluşturduk ve bu takımın futbol oynaması için sahada birlikteyiz. Bugün futbol oynamak için uygun olmayan ortam oluştu. Hızlı oynamak gerekiyor. Savunma yapacak rakibe karşı rakibi geçmek için, rakibe zor anlar yaşatmak için hem pas hızını, hem dripling hızını, hem de oyundaki geçişleri hızlandırmak gerekiyor. Ama bugün bunları yapacak bir ortam yoktu. Rakibin işine yaradı gerçekten. Çok hızlı kayarak, çok hızlı alanları kapatarak, bizim atacağımız o pas oyunu kurma oyunumuzu engellemekte zorluk çekmediler. Oyun belli oldu ki duran toplara kalacak. ve maalesef bu duran toplardan bir tanesinde hata yaptık. Tabii bu hatayı en son dakikalardaydı. Mehmet Yeşil uzun bir topla çıkalım istedi. Çünkü normalde ben onlara şu uyarıyı yaparım ve çalışırım da bir topa uzun vurulmaz çıkılır, hatta belki biz gol pozisyonuna gireriz ama o topa vurmak zorundayız. Öyle bir sahada çıkamazsın, kaybedersen tekrar atak yersin. ve onun dönen topuyla gol yedik. Yaklaşık 1 dakika fazla oynatıldı. O 1 dakika içinde golü yemek kötü oldu" dedi.

'BİR AN ÖNCE FUTBOL OYNAYABİLECEĞİMİZ ALANA İHTİYACIMIZ VAR'

Bugünkü sonucu telafi edebileceklerini belirten Yanal, "Arada bir fark yok, diğer takımlarla da bir fark yok. Ama biz bu sahada bu mücadeleyi nasıl yapacağız, benim düşüncem o. Sanıyorum oyun oynayacak bir takımı kurmak için devre arasına kadar zaman da kalmayacak. O yüzden yetkililerin bu işi çok hızlı bir şekilde çözeceği bir ortam bekliyoruz. Bizim bir an önce futbol oynayabileceğimiz bir alana ihtiyacımız var. Bugün ben eminim futbol oynasaydık Max gibi, Traore gibi, yine Murat ve Ömer, yani bu oyunu hızlı oynayacak ve tekniği yüksek oyuncularla rakibe zor koşullar yaratabilirdik. Ama bu koşullarda topu yanındaki oyuncuya bile vermekte zorlanan, kontrol etmek için birkaç hamle yapan oyuncular, gerçekten içerde saha ile ilgili büyük tepkiler gösteriyorlar. Ben de öyle. Üzgünüm, çünkü bu saha bizi biraz yoracak. Maalesef futbolun dışında bir şey konuştum. Yoksa tabii ki sonuçlarla ilgili her şeyin üzerinde bunun bahanesi yok, bahane üretmek taraftarı da değilim. Kazansaydık, 30 saniye içerisinde değişseydi yine aynı şeyleri söyleyecektim. Çünkü kazandık diyecektim. 2 puan fark etmez. Daha oynayacağımız çok maç var. Bunlar telafi edilebilir. Çünkü oynadığımız takımlarla 4 puan 3 puan 5 puan, 30 küsur maç oynayacağız ve arada çok büyük bir zaman dilimi var. Ama bu zaman diliminde bu mücadeleyi oluşturacak bir ortam maalesef olmayacak. Olamaz, olması çok zor. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz ama benim görüşüm bir an önce bu işte kalıcı bir çözümün üretilmesi gerekiyor. ve haftalık, günlük, aylık değil kalıcı bir çözüm gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basın Toplantısı Yerel Haberler Ersun Yanal Politika Boluspor Amed SK Futbol Spor

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

 Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

 Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor

Herkes bu kareyi konuşuyor
Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu

Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri! Sofyan Amrabat kimdir? Sofyan Amrabat kaç yaşında ve nereli? Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında ve nereli? Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında ve nereli? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });