Amatör maçta olaylar çıktı, polis TOMA ile müdahale etti

MUŞ (İHA) – Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Yeşil Varto Spor'un, konuk ettiği Mardin 1969 Spor'a mağlup olmasının ardından çıkan olaylara polis ekipleri TOMA ile müdahale etti.

MUŞ (İHA) – Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Yeşil Varto Spor'un, konuk ettiği Mardin 1969 Spor'a mağlup olmasının ardından çıkan olaylara polis ekipleri TOMA ile müdahale etti.

Muş'un Varto ilçesinde TFF 3. Lig hedefiyle oynanacak maçtan önce Yeşil Varto Spor oyuncuları, araç konvoyu düzenleyerek ilçede tur attıktan sonra davul zurna eşliğinde stada geldi. Varto İlçe Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Mardin ekibi, ev sahibini 1-0 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğüyle çıkan olaylara polis ekipleri TOMA ile müdahale etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Muş Temsilcisi Kemal Türker, morallerinin bozuk olduğunu belirterek, "Maçı almamız gerekiyordu. Çünkü bütün umutlar bu maçaydı. Eğer maçı alsaydık şampiyonluğa çıkacaktık. Kısmet değilmiş, Mardin'i tebrik ediyorum. Hakkıyla bir maç aldılar. Her iki takımı da kutluyorum. Artık Varto önüne bakacak. Önümüzdeki yıl çok çalışacak ve hedef büyütecek" dedi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise karşılaşmanın güzel bir havada başladığına dikkat çekerek, "Varto ile Mardin ekipleri arasında yapılan final maçını izlemiş olduk. Bu maçta gönül isterdi ki bugün üç puanımızı alalım. Üzgünüz biraz. Kazanan dostluk oldu. Burada coşkulu bir taraftar vardı. Güzel bir destek vardı. Biz de bugün maçı izledik. Çetin bir maçtı. Muş'ta takımlarımız BAL'da mücadele etmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı. - MUŞ