Amatör lig maçında korku dolu anlar! Saniyelerle yarıştılar
Bartın'da oynanan 1'inci Amatör Küme Ligi mücadelesinde kafa topuna çıkan futbolcu Servet Adalı'nın yere düşmesi sonucu dili boğazına kaçtı. Sağlık ekibinin hızlı müdahalesi sonrası yeniden nefes almaya başlayan futbolcu, hastanede tedaviye alındı.

  • Kumlucasporlu futbolcu Servet Adalı, 1. Amatör Küme Ligi maçında yere düşerek dilinin boğazına kaçması sonucu nefes alamadı.
  • Sağlık ekipleri Servet Adalı'nın dilini boğazından çıkararak müdahale etti ve futbolcu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Ulusçınarspor, Kumlucaspor'u 3-1 mağlup ederek maçı kazandı.

1. Amatör Küme Ligi'nde Bartın'da oynanan mücadelede Kumlucaspor ile Ulusçınarspor karşı karşıya geldi.

YERE DÜŞTÜ, DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Maçın 74'ncü dakikasında, ceza sahası içinde hava topuna çıkan Kumlucasporlu futbolcu Servet Adalı kontrolsüz şekilde yere düştü. Hareketsiz kalan Servet Adalı'nın dilinin boğazına kaçtığı takım arkadaşları tarafından fark edildi.

HIZLI MÜDAHALE İLE YENİDEN DİLİ BOĞAZINDAN ÇIKARILDI

Nefes alamayan Servet Adalı'nın dili, sağlık ekiplerinin yaptığı hızlı müdahalenin ardından boğazından çıkarıldı. Yeniden nefes almaya başlayan futbolcu, kontrol amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu değişikliğiyle devam eden maçtan Ulusçınarspor 3-1'lik sporla galip ayrıldı.

