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2026-2027 Amatör Futbol Sezonu Transfer ve Tescil Takvimi Açıklandı

2026-2027 Amatör Futbol Sezonu Transfer ve Tescil Takvimi Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonu için amatör transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Aydın ASKF'nin duyurusuna göre, ilk dönem 31 Temmuz 2026'da başlayıp 13 Kasım 2026'da sona erecek; ikinci dönem ise 4 Ocak 2027'de başlayıp 26 Mart 2027'de tamamlanacak. Kulüpler, bu tarihlerde futbolcu transferi ve tescil işlemlerini yapabilecek.

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2026-2027 futbol sezonunda uygulanacak amatör transfer ve tescil dönemlerine ilişkin takvimin belli olduğunu duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin amatör transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Açıklanan takvime göre amatör futbol kulüpleri, sezon boyunca iki ayrı transfer ve tescil döneminde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılan paylaşımda, 2026-2027 sezonunun 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 31 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 13 Kasım 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi. Sezonun ikinci transfer dönemi ise 4 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 26 Mart 2027 tarihinde tamamlanacak. TFF tarafından belirlenen takvimin amatör liglerde mücadele edecek kulüpler için geçerli olacağı belirtilirken, Aydın ASKF de yaptığı duyuruda tüm kulüplere yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Kulüpler, açıklanan tarihler doğrultusunda futbolcu transferi ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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