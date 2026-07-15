Yetenek taramasında keşfedilen Mehmet Akif atletizm milli takımına seçildi

Amasya'da yaşayan 16 yaşındaki Mehmet Akif Çinaz, ilkokulda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yetenek taramasında keşfedilmesinin ardından başladığı atletizmde milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerince gerçekleştirilen yetenek taramasında ilkokulda atletizme yönlendirilen Mehmet Akif Çinaz, 6 yıllık çalışmasının ardından İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli takıma davet edilen Mehmet Akif, hazırlıklarını Amasya 12 Haziran Şehir Stadı'nda antrenör Umut Kutlu yönetiminde sürdürüyor.

Mehmet Akif Çinaz, 16-19 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Mehmet Akif Çinaz, AA muhabirine, 6 yıl önce katıldığı yetenek taraması antrenörü Umut Kutlu ile tanıştığını, o günden bu yana atletizmle ilgilendiğini söyledi.

Atletizmi severek yaptığını belirten Mehmet Akif, "Hocamla her gün disiplinli ve düzenli şekilde antrenmanlarımızı yaparak emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Amasya'nın bu zamana kadar ilk milli takıma giren atleti oldum. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağıma söz veriyorum." dedi.

Atletizm il temsilcisi de olan Umut Kutlu ise Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde yürütülen yetenek taramalarında çocukları sporla tanıştırdıklarına işaret ederek, "Mehmet Akif Çinaz çok disiplinli bir çocuktu. Buralara gelmeyi hak etti. Amasya'mızın atletizm branşındaki ilk milli sporcusu oldu." ifadesini kullandı.

Mehmet Akif Çinaz ile antrenman yapan 12 yaşındaki Elif Elizan Gül de kendisinin de milli sporcu olmayı hedeflediğini kaydetti.