ALVES Kablo Ampute Futbol Kulübü, Seğmenler Su ile su sponsorluğu anlaşması yaptı

ALVES Kablo Ampute Futbol Kulübü, Seğmenler Su markasıyla su sponsorluğu anlaşması yaptı. Kulüp başkanı ve Seğmenler Su Genel Müdürü'nün katıldığı toplantıda, yeni transferlerin tanıtımı ve sözleşme yenilemeleri de yapıldı.

ALVES Kablo Ampute Futbol Kulübü, su sponsorluğu için "Seğmenler Su" markasıyla anlaştı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde organize edilen toplantıya, kulüp başkanı Hikmet Alabıcak, Seğmenler Su Genel Müdürü Merih Demirdelen, futbolcular ve yöneticiler katıldı.

Seğmenler Su markası ile yapılan anlaşmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Hikmet Alabıcak, "Seğmenler Su'ya bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl, inşallah hedeflerimize ulaştığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ettiğimizde, orada sponsor desteğimizden gurur duyacağız." ifadelerini kullandı

ALVES Kablo Ampute Futbol Takımı'nı destekledikleri için gurur duyduklarını aktaran Merih Demirdelen ise "Ampute Milli Takımımız başta olmak üzere ALVES??????? Kablo Ampute Futbol Takımı'nın başarısı ortada. Ülkemiz için en son 2022 Dünya Kupası'nda olmak üzere birçok yerde gurur kaynağı oldular. Destek olmaktan gururlu ve mutluyuz." diye konuştu.

Yeni transferlerden Ömer Güleryüz, Okan Şahiner ve Kurtuluş Mustafa Kök'ün de basına tanıtıldığı toplantıda ayrıca milli futbolculardan Fatih Şentürk, Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç, Ümit Sağlam, Bülent Çetin ve Rahmi Özcan ile sözleşme yenilendiği de açıklandı.