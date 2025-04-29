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ALTSO'dan Alanyaspor'a Destek: Meclis Üyelerine Atkı Dağıtıldı

ALTSO'dan Alanyaspor'a Destek: Meclis Üyelerine Atkı Dağıtıldı
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Nisan ayı olağan meclis toplantısında meclis üyelerine Alanyaspor atkısı dağıtılarak, kulübe destek mesajı verildi. Meclis Başkanı Mehmet Kural, üyeleri önemli maça davet etti.

ALTSO'nun Nisan ayı olağan meclis toplantısında meclis üyelerine Alanyaspor atkısı dağıtılarak, Alanyaspor'a destek mesajı verildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 29 Nisan 2025 Salı günü Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında gerçekleştirildi.Meclis Başkanı Kural, açılışta yaptığı konuşmada Alanyaspor'un hafta sonu Kayserispor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını belirterek, "Alanyaspor'umuz Alanya'mızın çok önemli bir markası. Hafta sonu da çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Tüm üyelerimizi ve halkımızı maça bekliyoruz. Alanyaspor'umuzu yalnız bırakmayalım" dedi.

Toplantıda yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaşan ALTSO Başkan Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu, konuşmasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ALTSO'yu ziyareti, geleneksel iftar programı, Alanyaspor için düzenlenen birlik beraberlik toplantısı başta olmak üzere, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler aktarıp, gelen soruları yanıtladı. Paşaoğlu, Alanyaspor'un hafta sonu oynayacağı mücadeleye de değinerek, "Alanyaspor'umuz, cumartesi günü kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Halkımızın ve üyelerimizin desteğini bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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