Altınordu uluslararası zirvede

Türk futbolunun son yıllarda başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde yetiştirici kulübü olan Altınordu, kulüplerarası TransferRoom zirvesine katıldı. 4 yıl önce kurulan ve dünyadaki sayılı kulüpleri entegre ederek iletişim köprüsü oluşturmayı amaçlayan TransferRoom'un son toplantısı İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşti. Altınordu adına organizasyona CEO ve Başkan Vekili Mehmet Necati Özdeniz ile Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler katıldı.

Adı Göztepe'yle de anılan İngiltere'nin Southampton kulübünü yöneten Sport Republic şirketinin CEO ve kurucusu Rasmus Ankersen ve Monaco Kulübü Sportif Direktörü Paul Mitchell'ın misafir konuşmacı olarak katıldığı oturumların moderatörlüğünü Troels Bech üstlendi. 45 ülkeden 300'e yakın kulüp yetkilisinin katıldığı oturumlarda ekip temsilcileri genel bilgilendirmelerin dışında 2 gün boyunca bire bir temaslar da kurdular. Yeri henüz netlik kazanmayan bir sonraki TransferRoom zirvesi 20-21 Haziran 2022'de gerçekleşecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor