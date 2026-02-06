Haberler

Altınordu Hamza'yı aldı

Altınordu Hamza'yı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altınordu, 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'dan santrfor Hamza Küçükköylü ile sözleşme imzaladı. Ayrıca, altyapıdan yetişen Burak Gültekin Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya transfer oldu. Takımda başka ayrılıklar da yaşandı.

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, 3'üncü Lig'de mücadele eden Karşıyaka'dan ayrılan santrfor Hamza Küçükköylü ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında en son Karşıyaka forması giyen Hamza Küçükköylü ile anlaşmaya vardık. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Kulüp Müdürümüz Barış Ertosun ile bir araya gelen yeni transferimiz, kendisini Altınordu'muza bağlayan sözleşmeye imza attı. Nevşehir doğumlu yeni transferimiz futbola İstanbul Çeliktepe altyapısında başladı, sonrasında Beşiktaş'da profesyonel olan Hamza; Vanspor FK, İskenderunspor, Beykoz Anadolu gibi takımların formalarını giydi. Bu sezonun ilk yarısında ise Karşıyaka formasıyla 12 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asist kaydetti" bilgileri paylaşıldı.

BURAK GÜLTEKİN KASIMPAŞA'DA

Altınordu'da ara transfer döneminin son gününde altyapıdan yetişen ön libero Burak Gültekin, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile anlaştı. Kırmızı-lacivertliler, "Öz Kaynak Sistemi'mizden (ÖKS) yetiştikten sonra A takımımıza yükselen ve gösterdiği başarılı performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken Burak Gültekin, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. Burak'a Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Burak Gültekin" ifadelerine yer verildi. Takımdan ayrılan kaleci Umut'un ise Eyüpspor'la el sıkıştığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler, bu iki genç oyuncunun yanı sıra altyapı patentli Arif Asaf ve gurbetçi santrfor Serkan Dursun'la da vedalaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç