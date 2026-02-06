Altınordu Hamza'yı aldı

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, 3'üncü Lig'de mücadele eden Karşıyaka'dan ayrılan santrfor Hamza Küçükköylü ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında en son Karşıyaka forması giyen Hamza Küçükköylü ile anlaşmaya vardık. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Kulüp Müdürümüz Barış Ertosun ile bir araya gelen yeni transferimiz, kendisini Altınordu'muza bağlayan sözleşmeye imza attı. Nevşehir doğumlu yeni transferimiz futbola İstanbul Çeliktepe altyapısında başladı, sonrasında Beşiktaş'da profesyonel olan Hamza; Vanspor FK, İskenderunspor, Beykoz Anadolu gibi takımların formalarını giydi. Bu sezonun ilk yarısında ise Karşıyaka formasıyla 12 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asist kaydetti" bilgileri paylaşıldı.

BURAK GÜLTEKİN KASIMPAŞA'DA

Altınordu'da ara transfer döneminin son gününde altyapıdan yetişen ön libero Burak Gültekin, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile anlaştı. Kırmızı-lacivertliler, "Öz Kaynak Sistemi'mizden (ÖKS) yetiştikten sonra A takımımıza yükselen ve gösterdiği başarılı performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken Burak Gültekin, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. Burak'a Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Burak Gültekin" ifadelerine yer verildi. Takımdan ayrılan kaleci Umut'un ise Eyüpspor'la el sıkıştığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler, bu iki genç oyuncunun yanı sıra altyapı patentli Arif Asaf ve gurbetçi santrfor Serkan Dursun'la da vedalaştı.