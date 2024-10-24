Üye Girişi
Haberler

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Fethiyespor Maçı İçin Galibiyet Hedefliyor

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Fethiyespor Maçı İçin Galibiyet Hedefliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu'nun Teknik Direktörü Olcay Şahan, Fethiyespor maçı öncesinde yaptıkları antrenmanlarda galibiyet odaklı çalıştıklarını ve taraftar desteği ile iyi bir sonuç almayı umduklarını belirtti.

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, hafta sonu iç sahada oynayacakları Fethiyespor maçında taraftarlarının desteğiyle iyi bir galibiyet almayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk 8 haftalık süreçte 5 galibiyet 3 beraberliğe imza atarak 18 puan toplamayı başardı. İzmir ekibi böylece lider Batman Petrolspor'un averajla hemen arkasında yer alıyor. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem geçtiğimiz hafta oynadıkları Beykoz Anadolu maçını hem de hafta sonu oynayacakları Fethiyespor müsabakasına dair açıklamalarda bulundu. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan antrenman sırasında açıklamalarda bulunan genç teknik adam, Beykoz Anadolu Spor galibiyeti ile ilgili olarak, "Öncelikle rakip takımı da gösterdikleri mücadele için tebrik ederim. Her hafta rakiplerimizi çok iyi analiz ediyoruz, doğru analiz ve doğru strateji ile galip geldik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Teknik ekibime teşekkür ederim. İyi işler yapmaya çalışıyoruz, her hafta üstüne koymaya çalışıyoruz. Oyuncu felsefesi ve oyuncu mücadelesine baktığımız zaman güzel bir rekabet içindeyiz ve bunun da ekmeğini yiyoruz şuan. İnşallah gelecek haftalarda da aynen böyle devam eder. Rekabetin olduğu yerde her zaman başarı vardır, bunu her hafta dile getiriyorum" dedi.

"Maç maç bakıyoruz"

Fethiyespor müsabakasına da değinen Şahan, "Biz maç maç odaklıyız, şuan Beykoz maçını bitirmiş olduk, bir gün gereken analizi yaptık. Bu hafta içinde gelecek maç ile ilgili gereken çalışmalara da bugün itibarıyla başlamış olduk. Maç maç değerlendirdiğimiz için önceliğimiz şu an Fethiyespor maçıdır. Bu maçta nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağız? Nasıl bir dizilişimiz olacak? Bunun çalışmasını bütün hafta sürdüreceğiz. İnşallah hafta sonu taraftarlarımızın önünde güzel bir galibiyetle haftamızı süslendireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Fethiyespor Olcay Şahan Altınordu Antrenman Futbol Yaşam izmir Spor

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

 Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı? Havalimanı Turuncu alarm ne anlama geliyor? TUSAŞ saldırısı turuncu alarm nedir? Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir? Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi? Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO) Başakşehir muhtemel ilk 11'ler! NK Celje-Başakşehir maçının ilk 11'i açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.