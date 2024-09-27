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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan'dan Hakem Eleştirisi

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan'dan Hakem Eleştirisi
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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Kırklarelispor ile oynanan maçta hakem hatalarını eleştirerek iptal edilen 2 net gollerinin üzüntüsünü dile getirdi. Pazar günü oynanacak 24Erzincanspor maçı içinse umutlu.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Kırklarelispor maçında hakemlerin sınıfta kaldığını ifade etti. Hakem hataları hakkında fazla konuşmak istemediğini ancak 2 net gollerinin ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini belirten Altınordu Teknik Direktörü Şahan, "O maçta sahadan beraberlikle ayrıldık fakat maçın özetinde de görüleceği üzere 2 tane net golümüz ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Net gollerimizin elimizden alınması sonucu puan kaybetmek üzücü" dedi.

Ligde pazar günü lider 24Erzincanspor'u konuk edecekleri maça odaklandıklarını dile getiren Olcay Şahan, "Hafta başından beri rakibimizi analiz ediyoruz. Pazar günü bizi güzel bir maç bekliyor. Rakibimiz de lige oldukça iyi başlangıç yaptı. Biz de iç sahada coşkulu ve arzulu oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. Zaman zaman mili takıma oyuncular da veriyoruz bu bizi biraz zorlasa da geniş kadromuz sayesinde bunların üstesinden geliyoruz. Takım içindeki rekabette üst düzeyde. Bu da başarıyı getiriyor. Futbolcularım bu ligin futbolcusu değil onlar Süper Lig ve Avrupa'da oynayacak kapasitede oyuncular" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kırklarelispor Olcay Şahan Altınordu 3-sayfa Futbol Pazar Spor

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