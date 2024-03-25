Altınordu, Son 7 Maçta Başarılı Sonuçlar Aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ligde oynadığı son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona kötü bir başlangıç yapan ve üst üste kötü sonuçlar alan Altınordu, bu durumu zaman zaman düzeltse de istikrarlı bir görüntü çizmeyi başaramamıştı. Son haftalarda ise başarılı sonuçlar alarak etkili bir performans ortaya koyan kırmızı-lacivertliler, ligde oynadığı son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Böylece İzmir ekibi, puanını 34'e çıkartarak düşme hattında bulunan Zonguldak Kömürspor'la arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. - İZMİR