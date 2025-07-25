Altınordu'nun Gurbetçi Kanat Oyuncularına Talip Var

Altınordu'nun Gurbetçi Kanat Oyuncularına Talip Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu'da forma giyen Bahattin Karahan ve Hüseyin Bulut'a, Sivasspor, Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969 gibi takımların ilgi gösterdiği öğrenildi. Altınordu, cazip bir teklif alması halinde bu oyuncuları satmayı düşünebilir.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da forma giyen gurbetçi kanat oyuncuları Bahattin Karahan ve Hüseyin Bulut'a 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Kırmızı-lacivertli takımla çalışmaları sürdüren 23 yaşındaki sağ kanat Bahattin ile 26 yaşındaki sol kanat Hüseyin'le 1'inci Lig ekibi Sivasspor'un yanı sıra 2'nci Lig'de yer alan Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969'un ilgisi olduğu belirtildi. Şimdiye kadar bonservis ücreti alarak Sami ve kaleci Serhat'ı takımdan gönderen İzmir temsilcisinin bu iki oyuncuyu da cazip bir teklif gelmesi halinde satabileceği ifade edildi. Altınordu formasıyla Hüseyin geçen sezon 15 kez rakip fileleri sarsarken, Bahattin ise 5 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın şehidinin oğlu 'Baba, ben sensiz ne yapacağım?' diye feryat etti

Şehidin oğlunun feryadı, kalplere bıçak gibi saplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.