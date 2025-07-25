Altınordu'nun Gurbetçi Kanat Oyuncularına Talip Var

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da forma giyen gurbetçi kanat oyuncuları Bahattin Karahan ve Hüseyin Bulut'a 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Kırmızı-lacivertli takımla çalışmaları sürdüren 23 yaşındaki sağ kanat Bahattin ile 26 yaşındaki sol kanat Hüseyin'le 1'inci Lig ekibi Sivasspor'un yanı sıra 2'nci Lig'de yer alan Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969'un ilgisi olduğu belirtildi. Şimdiye kadar bonservis ücreti alarak Sami ve kaleci Serhat'ı takımdan gönderen İzmir temsilcisinin bu iki oyuncuyu da cazip bir teklif gelmesi halinde satabileceği ifade edildi. Altınordu formasıyla Hüseyin geçen sezon 15 kez rakip fileleri sarsarken, Bahattin ise 5 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor