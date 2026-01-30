Haberler

Altınordu'da İki Futbolcuyla Yollar Ayrıldı
Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu, stoper İlker Akar'ı Amasyaspor'a kiraladı ve santrfor Akmal Doğan'ın sözleşmesini feshetti. Sezon başından beri toplam 11 oyuncu ile vedalaşan İzmir temsilcisi, ligde Elazığspor'a konuk olacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu iki futbolcuyla daha yollarını ayırdı. İzmir temsilcisi, 21 yaşındaki stoper İlker Akar ve 17 yaşındaki santrfor Akmal Doğan ile vedalaştı. Bu sezon 17 maçta görev yapan savunma oyuncusu İlker, kiralık olarak 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK'ya gönderildi. Ligde sadece 1 maçta 2 dakika forma şansı bulan Akmal'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Altınordu'da böylelikle sezon başından bu yana toplam 11 oyuncu yuvadan uçmuş oldu. Kırmızı-lacivertlilerde daha önce Uğur Çetinkaya, Alper Emir Aksoy, Fırat Başkaya, Arda Mutlu, İsmail Kayalı, İzlem Anıl Balakkız, Aygün Özışıkyıldız, Fatih Arslan, Mustafa Kocabaş takımla vedalaşmıştı. Öte yandan ligde pazar günü Elazığspor'a konuk olacak Altınordu'da cezalı Hasan Berat ve Birhan ile sakat Gökhan forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
