Altınordu, hazırlık maçında Efeler 09 SFK'yı 4-0 yendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, yeni sezon öncesi Efeler 09 SFK ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Altınordu, maçta toplam 18 özkaynak sistemi oyuncusu forma şansı verdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi 3'üncü Lig takımı Efeler 09 SFK ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazanarak moral buldu. Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Gündüz Tekin Onay Sahası'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahaya Serhat - Abdullah, Hasan Berat, Alperen, Yusuf Can, Anıl, Muhammed Berkay, Arif, Sami, Onur Ramazan, İlkan ilk 11'i ile çıktı. İzmir temsilcisi 4'üncü dakikada Onur Ramazan, 15'inci dakikada İlkan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirip, Arif - Metehan, Rahmi, İlker, Mustafa Kocabaş, Altar Han, Tayfun, Mehmet, Tugay, Mustafa Karaman ve Keni Var'ı sahaya sürdü. Kırmızı-lacivertliler ikinci devrede 61'inci dakikada Keni Var, 67'nci dakikada ise Altar Han'ın attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. Altınordu'da toplam 18 özkaynak sistemi oyuncusu forma giydi. Altınordu, 13 Ağustos Pazar günü Soma'da Somaspor'la hazırlık maçı oynayacak.

MUZAFFER, BATMAN'A GİTTİ

Altınordu'da kendisine kulüp bulması istenen genç orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer, 3'üncü Lig ekiplerinden Batman Petrolspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir ekibinde profesyonel olan 22 yaşındaki futbolcu 1'inci Lig'de kırmızı-lacivertli formayı 64 maçta giyip, 2 gol kaydetti. Genç futbolcu kupada 10 müsabakada 3 kez rakip fileleri sarstı. Muzaffer geçen sezon mart ayında kadro dışı kalan 5 genç oyuncu arasında yer almıştı.