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Altınordu'da İki Ayrılık Birden: Yıldız Keçiörengücü'ne, Kaçmaz Boluspor'a

Altınordu'da İki Ayrılık Birden: Yıldız Keçiörengücü'ne, Kaçmaz Boluspor'a
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TFF 2. Lig'den çekilen Altınordu'da ayrılıklar sürüyor. Kulüp, 11 yıllık kalecisi Efe Kaan Yıldız'ın Ankara Keçiörengücü'ne, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Furkan Emin Kaçmaz'ın ise Boluspor'a transfer olduğunu duyurdu. Her iki oyuncu da kariyerlerine 1. Lig'de devam edecek.

İzmir'in köklü ekiplerinden Altınordu, Efe Kaan Yıldız'ın 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne, Furkan Emin Kaçmaz'ın ise yine 1. Lig temsilcisi Boluspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Yeni sezon öncesinde TFF 2. Lig'den çekilme kararı alan ve ardından küme düşürülen Altınordu'da oyuncu ayrılıkları devam ediyor. İzmir temsilcisinde son olarak kaleci Efe Kaan Yıldız (22) ile sol kanat oyuncusu Furkan Emin Kaçmaz'ın (20) takımdan ayrıldığı açıklandı. İki oyuncu da bundan sonra kariyerlerine 1. Lig'de devam edecek. Efe Kaan Yıldız, Ankara Keçiörengücü ile anlaşırken, Furkan Emin Kaçmaz ise Boluspor'a transfer oldu.

Bu iki oyuncuyla ilgili Altınordu'dan yapılan açıklamada, "11 yaşında geldiği kulübümüzde 11 yıl boyunca forma giyen Efe Kaan Yıldız, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Altyapı Takımlarımızdan A Takımımıza kadar uzanan bu şanlı yolculukta, armamıza verdiğin tüm emekler için teşekkür ederiz. Altınordu FK olarak her zaman seninle gurur duyacağız" ifadeleri kullanılırken, Furkan Emin Kaçmaz için ise, "9 yaşında geldiği kulübümüzde 11 yıl boyunca forma giyen Furkan Emin Kaçmaz, Bolurspor'a transfer oldu. Altyapı Takımlarımızdan A Takımımıza kadar uzanan bu şanlı yolculukta, armamıza verdiğin tüm emekler için teşekkür ederiz. Altınordu FK olarak her zaman seninle gurur duyacağız. Yolun açık olsun Furkan Emin Kaçmaz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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