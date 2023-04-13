Voleybol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurduk! Finalde iki Türk takımı karşılaşacak

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında VakıfBank ile karşı karşıya geldi. İlk maçı kendi evinde 3-0 kaybeden VakıfBank, rövanşta rakibini aynı skorla mağlup etti. Altın sette rakibini deviren VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya geldi. VakıfBank, 3 sette Fenerbahçe'yi 25-22, 25-14 ve 25-22'lik setlerle mağlup etti. İlk maçı Fenerbahçe Opet 3-0 kazandığı için mücadele altın sete gitti.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

VakıfBank, rakibini altın sette de 12-15 mağlup etti ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. VakıfBank, finalde bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek.

İKİ TÜRK TAKIMI KARŞI KARŞIYA GELDİ

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonundaki Türk derbisine iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servisleri sonucunda bulduğu sayılarla 8-3 öne geçti. Rakibine Gabi ve Egonu'nun sayılarıyla karşılık veren VakıfBank, skoru 15-15 olarak eşitledi. Takımlar daha sonra karşılıklı sayılar üretirken, VakıfBank son bölümünü daha iyi oynadığı ilk seti 25-22 üstün tamamladı.

VAKIFBANK HATA YAPMADI

Etkili performansını maçın ikinci setine de taşıyan VakıfBank, bloklardaki üstün mücadelesiyle 9-4 öne geçti. Rakibiyle oynadığı ilk maça göre daha iyi servis kullanan VakıfBank, oyun disiplininden kopan rakibi karşısında rahat bir şekilde sayı bulmaya devam ederek ikinci seti de 25-14 aldı ve durumu 2-0'a getirdi.

ALTIN SETTE KAZANDILAR

Fenerbahçe Opet üçüncü sete 3-0'lık seriyle başlarken, Gabi'nin üstün performansıyla rakibine karşılık veren VakıfBank kısa sürede skoru 9-8 olarak lehine çevirdi. Vargas'ın bireysel çabasıyla oyunda kalmaya çalışan Fenerbahçe Opet karşısında iyi mücadelesini sürdüren VakıfBank, bu seti de 25-22 aldı. Böylece 3-0 VakıfBank'ın üstünlüğüyle sona eren maçta altın sete geçildi. Çekişmeli geçen altın seti de 15-12 kazanan VakıfBank, adını finale yazdırdı.

FİNAL TORİNO'DA

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.