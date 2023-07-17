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Altay Yeni Sezon Hazırlıklarında Moralli

Spor Haberleri

Altay, Afyon'da yaptığı hazırlık kampında futbolcuların performansıyla teknik heyeti mutlu ederken, oyuncuların moralli ve istekli görüntüleri dikkat çekiyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Altay'da, siyah-beyazlı futbolcuların performansı teknik heyeti mutlu ederken, oyuncuların da moralli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz sezon ligde sıkıntılı günler yaşayan Trendyol 1. Lig ekibi Altay, son haftalarda düşme hattından uzaklaşıp ligi 41 puanla 12. sırada tamamlamayı başardı. Yeni sezon öncesinde Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile yola devam etme kararı alan İzmir temsilcisi, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Afyon'da sürdürmeye devam ediyor. Kampta gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların performansı teknik heyeti mutlu ederken, futbolcuların istekli oluşları ve neşeli görüntüleri de dikkatleri çeken bir diğer detay oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İzmir Altay Afyon Spor Haberler

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