Altay, Trendyol 1. Lig'de kötü bir başlangıç yaptı

Altay, Trendyol 1. Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 1 galibiyet alarak, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Takım, eksiklerle ve transfer yasağıyla mücadele ediyor.

Altay, Trendyol 1. Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 1 galibiyet alarak, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Yeni sezona eksiklerle ve devam eden transfer yasağıyla başlayan Altay, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 4 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, lige Şanlıurfaspor mağlubiyetiyle başlasa da daha sonra evinde Tuzlaspor'u 1-0 yenerek sezonun ilk 3 puan sevincini yaşadı. Ardından arka arkaya alınan 3-2'lik Kocaelispor ve 1-0'lık Göztepe mağlubiyetleri takımın gidişatını bir anda değiştirdi ve İzmir temsilcisi ligde 13. sıraya kadar geriledi. Lige verilen milli arayı değerlendirmek isteyen Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü'nün, bu dönemde takımın oyun anlamında eksiklerini giderip 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Erzurumspor FK maçıyla tekrar galibiyet almak istediği öğrenildi.

Altay'da Eren Erdoğan belirsizliği devam ediyor

Geçtiğimiz sezon takımda yer alan Eric Björkander, Mohammad Naderi ve Kutay Yokuşlu ile maddi sebeplerden dolayı yollarını ayıran Altay, transfer yasağının devam etmesinden dolayı kadrosunu bir takviye gerçekleştiremedi. İzmir ekibinde, geçtiğimiz günlerde de takımın önemli oyuncularından biri olan Eren Erdoğan'ın sözleşme uzatmamaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öğrenilmişti. Şu ana kadar bir takımla anlaşmayan Eren'in tekrar siyah-beyazlı kulüple anlaşacağı ifade edilirken, henüz bir resmi adım atılmadı.

Siyah-beyazlıların milli arada Eren ile her konuda anlaşıp, 22 yaşındaki oyuncuyu tekrar takıma döndürmesi bekleniyor. - İZMİR